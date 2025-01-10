Гривня вже шостий день поспіль оновлює історичний мінімум

Національний банк України встановив на понеділок, 13 січня, офіційний курс гривні на рівні 42,2841 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 10 січня на рівні 42,2825 грн/$.

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Нацбанк на 13 січня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 43,57 грн (на 10 січня курс було встановлено на рівні 43,55 грн). Європейська валюта подорожчала на 2 копійки.

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