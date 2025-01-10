Японія розширила санкції проти росії

Уряд Японії запровадив додаткові санкції проти росії. Під санкції потрапили не лише компанії та громадяни рф, але й інших країн. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Японії.

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Санкції стосуються заморожування активів 11 російських фізосіб, 29 компаній та трьох банків. Серед них генеральний директор алмазовидобувної компанії «Алроса» Павло Мариничев. Компанії у списку пов'язані з російським ВПК.

Серед банків під санкції потрапили Тімер Банк, TSMRBank, РФК-Банк. Повний список — за цим посиланням.

Також заморожено активи громадянина Північної Кореї, який обіймає посаду заступника представника Корейської гірничодобувної торгової корпорації (KOMID) у Сирії.

Радник Офісу президента України Владислав Власюк уточнив, що під санкції потрапили:

АО «Концерн «Созвездие» — виробник зразка озброєння, у якому знайдено японський дисплей, під санкціями України.

ТОВ «Стаут» — залучена до поставок японських компонентів у рф.

Також, Японія значно розширила списки забороненого до експорту до рф (335 позицій).

За його словами, з 23 січня Японія також заборонить експорт ще 335 товарів, включно з невеликими мотоциклами та компонентами для спеціальної техніки, такої як крани.