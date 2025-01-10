Акції американських забудовників зростають на тлі лісових пожеж у Лос-Анджелесі

Акції Toll Brothers зросли на 3,7% у п'ятницю вранці, тоді як акції інших компаній-забудовників також демонструють зростання на тлі руйнівних лісових пожеж в Лос-Анджелесі. Про це пише investing.com.

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Акції Lennar Corp. (NYSE: NYSE:LEN) зросли на 2,7%, PulteGroup (NYSE: PHM) — на 2%, D. R. Horton (NYSE: DHI) — на 2%, а KB Home (NYSE: KBH) на 4,7%.

Зростання цих акцій відбувається на тлі повідомлень про певний успіх у боротьбі з пожежами, що охопили частини округу Лос-Анджелес. Попри прогрес, повернення сильних вітрів у п'ятницю може посилити ситуацію. Внаслідок пожеж загинули 10 людей і знищено майже 10 000 будівель.

У той час, як регіон бореться з руйнуваннями, реакція ринку передбачає очікування підвищеного попиту в секторі житлового будівництва через необхідність відновлення постраждалих районів. Пожежі, які були описані як найруйнівніші в історії Лос-Анджелеса, охопили понад 34 000 акрів, перетворивши цілі райони на попіл.

Ця катастрофа призвела до того, що президент Джо Байден пообіцяв федеральне відшкодування витрат на відновлення. Прямі економічні наслідки у поєднанні з потенційно важким відновленням та підвищенням вартості страхування житла, ймовірно, впливають на динаміку акцій у секторі житлового будівництва.