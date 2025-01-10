Компанія xAI випустила окремий додаток Grok для iOS

Чат-бот Grok від компанії xAI Ілона Маска нарешті отримав окремий додаток, що тепер доступний не лише користувачам X. Про це пише mezha.media.

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Але застосунок поки що має певні обмеження: його можуть завантажити тільки iOS-користувачі в США.

Окремий додаток має ті ж функції, що й чат-бот у соціальній мережі X. Користувачі можуть створювати зображення, резюмувати тексти й статті, а також отримувати відповіді на свої запитання. Однією з характерних рис Grok, що залишилась у новому додатку, є його гумористичний стиль спілкування.

Швидше за все, в додатку збережуться такі ж обмеження, як у безплатній версії чат-бота в X. Користувачі зможуть надсилати 10 запитів кожні 2 години та 3 запити на аналіз зображень протягом дня.