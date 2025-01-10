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10 січня 2025, 13:45

Світові грошові фонди залучили найбільший тижневий приплив за 4 роки

Інвестори активно вкладалися у глобальні грошові фонди на тижні до 8 січня, підбадьорені з приводу можливого збільшення тарифів у зв'язку з майбутньою зміною адміністрації в США, пише Reuters.

Інвестори активно вкладалися у глобальні грошові фонди на тижні до 8 січня, підбадьорені з приводу можливого збільшення тарифів у зв'язку з майбутньою зміною адміністрації в США, пише Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниТакож далася взнаки обережність перед важливим звітом із зайнятості, який може вплинути на очікування щодо зниження ставок ФРС.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Також далася взнаки обережність перед важливим звітом із зайнятості, який може вплинути на очікування щодо зниження ставок ФРС.

За даними LSEG Lipper, інвестори направили $158,73 мільярда до глобальних грошових фондів, це друга за величиною щотижнева чиста покупка з квітня 2020 року.

Глобальні фонди акцій забезпечили приплив коштів третій тиждень поспіль, досягнувши чистого обсягу $11,36 млрд.

Європейські фонди акцій отримали чистий приплив у розмірі $8,7 мільярда, що є найбільшим показником за три тижні. Тим часом, інвестори додали чисту суму $5,6 мільярда в азіатські фонди, але вивели чисту суму $5,05 мільярда з фондів США за той же період.

Глобальні секторальні фонди акцій стали свідками першої тижневої чистої купівлі за п'ять тижнів, обсягом 526,24 мільйона доларів.

Інвестори вклали $1,13 мільярда у технологічний сектор після п'яти тижнів поспіль чистого продажу. Сектор комунікаційних послуг побачив чисті покупки на суму 413 мільйонів доларів.

Глобальні фонди облігацій також показали значну активність, отримавши $19,5 мільярда, другу притоку за останні чотири тижні. Фонди державних облігацій залучили $1,94 мільярда, це друга притока за шість тижнів, а фонди участі у кредитуванні зібрали $2,24 мільярда.

Джерело: Мінфін
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