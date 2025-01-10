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10 січня 2025, 15:30

Інвестори Dogecoin і Shiba Inu звертають увагу на XYZVerse

Багато інвесторів, які раніше заробляли на зростанні Dogecoin і Shiba Inu, зараз відчувають розчарування. Волатильність і нещодавні падіння змусили їх шукати нові можливості. Їхню увагу привертає XYZVerse — новий проєкт, який обіцяє значний потенціал. Криптоентузіасти задаються питанням: чи стане XYZVerse наступним великим проривом у світі криптовалют?

Багато інвесторів, які раніше заробляли на зростанні Dogecoin і Shiba Inu, зараз відчувають розчарування.

Досягни успіху з XYZ: Новий чемпіон серед мем-монет

Шанувальники у захваті! Токен XYZ виходить на ринг криптовалют, завдаючи ударів слабким проєктам, фермам-пустушкам і шахрайським схемам. Як справжній чемпіон, цей перший спортивний мем-токен пройшов через ведмежий ринок із невгамовною енергією та не збирається зупинятися.

З прогнозованим зростанням у 75X XYZ готовий залишити позаду таких лідерів 2024 року, як BOME і WIF.

💰 Керуй грою, заробляй, поки інші грають 💰

XYZ створює ідеальний майданчик із нагородженою платформою XYZVerse, визнаною найкращим новим проєктом мем-монет. Унікальна концепція поєднує азарт спорту й енергію мем-культури.

Пригадайте величезний обсяг торгів Polymarket на $1 мільярд під час президентських виборів у США — тепер уявіть, що це в рази більше в GameFi-просторі. З мільйонами спортивних фанатів, готових приєднатися, ранні інвестори XYZ отримають величезні можливості.

💥 Пропустили суперцикл мем-монет? 💥

Використовуючи зростаючий ринок азартних ігор, XYZ прагне стати найбільшою мем-монетою всіх часів. Зліт BOME на 5,000% і ріст WIF на 1,000% — уже історія. XYZ націлений на вибухове зростання понад 7,400% і готовий побити всі рекорди!

🥇 Згуртована спільнота, впевнена перемога 🥇

XYZVerse стане MVP цього буллрану, надаючи спільноті можливість управляти екосистемою. Активні учасники отримають airdrop токенів XYZ на знак визнання їхнього внеску. Завдяки надійній токеноміці та планам лістингу на CEX/DEX, XYZ готовий до чемпіонського ривку.

Пресейл XYZ уже триває — не пропустіть шанс на зростання на 9,900%! <<

Dogecoin: Мем про шиба-іну, що підкорив світ криптовалют

Dogecoin почав свій шлях у 2013 році як жартівливий проєкт. Його створили Біллі Маркус і Джексон Палмер, використавши мем із шиба-іну як логотип. Без обмеження максимальної пропозиції Dogecoin щодня випускає 10,000 нових монет.

У 2021 році Dogecoin увійшов до топ-10 криптовалют із ринковою капіталізацією понад $50 мільярдів. Це зростання було викликане підтримкою соціальних мереж і таких особистостей, як Ілон Маск. Простота й сильна спільнота продовжують підтримувати Dogecoin у центрі уваги, незважаючи на відсутність складних технологій.

Shiba Inu: Мем-монета на базі Ethereum із реальним потенціалом

Shiba Inu (SHIB) — це мем-монета, натхненна Dogecoin, але з унікальними особливостями. Запущена у 2020 році, вона працює на блокчейні Ethereum, що дозволяє їй інтегруватися з децентралізованими додатками, такими як ShibaSwap.

SHIB відрізняється величезною пропозицією токенів і унікальною історією — 50% монет були відправлені Віталіку Бутеріну, який пізніше пожертвував і «спалив» значну частину. Завдяки цьому кроку SHIB отримала довіру та увагу.

Плани SHIB включають створення платформи для NFT та системи управління спільнотою, що робить її більш функціональною, ніж Dogecoin.

Хоча DOGE і SHIB залишаються популярними, XYZVerse (XYZ) виділяється своєю унікальною комбінацією мемів і спорту, націленою на величезне зростання та успіх, керований спільнотою, у цьому буллрані.

📌 Сайт: [XYZVerse ($XYZ)]

Джерело: Мінфін
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