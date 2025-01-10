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10 січня 2025, 13:14

У Мінекономіки повідомили про причини зростання цін

Споживчі ціни в Україні за 11 місяців 2024 року зросли на 10,4%, а річна інфляція становила 11,2%. Зростання ціни обумовлено підвищеними витратами у виробництві та неврожаєм деяких культур. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України (листопад 2024) Мінекономіки.

Споживчі ціни в Україні за 11 місяців 2024 року зросли на 10,4%, а річна інфляція становила 11,2%.

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«Загалом споживча інфляція, попри прискорення цінової динаміки в листопаді є відносно невисокою як для країни, яка наразі перебуває в активній фазі війни з рф на своїй території», — йдеться в огляді.

Як зазначили в Мінекономіки, пришвидшення інфляційних процесів відбулося внаслідок дії переважно внутрішніх чинників:

  • по-перше, це підвищенні витрати (поновлення відключень електроенергії через російські атаки, подальше зростання витрат на енергоресурси, дефіцит кваліфікованих кадрів та дефіцит доступних кредитних ресурсів),
  • по-друге, це неврожай деяких сільгоспкультур.

За цих умов вплив базової інфляції (фундаментальний інфляційний тиск) та вплив небазової інфляції був однаковим — за 11 місяців внесок базової інфляції в загальну інфляцію становив 5,2 в.п. при зростанні на 9,3%, а внесок небазової інфляції також становив 5,2 в.п. при зростанні на 12% (базова інфляція має більший вплив на загальну інфляцію), додали в Мінекономіки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+30
veritas69
veritas69
10 січня 2025, 13:30
#
Статистичні дані досить цікава річ. По статистиці інфляція зросла лише на 10%, а на практиці витрати на продукти харчування зросли на 25−30%
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0
SamBB
SamBB
10 січня 2025, 13:49
#
По-перше це ідіоти що у ВР що в уряді…
+
0
allexpll
allexpll
10 січня 2025, 16:01
#
Судячи з наведених відсотків -Мінекономіки, як і Держстат, на іншій планеті мешкають.
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