Нафта дорожчає на тлі зростання попиту на паливо

Ціни на нафту зросли на початку торгів у п'ятницю, 10 січня, і були на шляху до зростання третій тиждень поспіль, оскільки ожеледиця в деяких частинах США і Європи підвищила попит на паливо для опалення. Про це повідомляє Reuters.

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Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 40 центів, або 0,5%, до 77,32 доларів за барель. Ціни на нафту West Texas Intermediate у США подорожчали на 38 центів, також на 0,5%, до $74,30.

Аналітики JPMorgan пояснюють це зростання занепокоєнням з приводу перебоїв у постачанні через посилення санкцій, на тлі низьких запасів нафти, низьких температур у багатьох частинах США та Європи та покращення настроїв щодо заходів стимулювання Китаю.

Бюро погоди США очікує, що в центральній і східній частинах країни температура буде нижче середньої. Багато регіонів Європи також постраждали від сильних холодів, і, ймовірно, початок року буде холоднішим, ніж зазвичай, що, як очікують аналітики JPMorgan, підвищить попит.

Ціни на нафту зросли, попри зміцнення долара США протягом шести тижнів поспіль. Зміцнення долара, як правило, впливає на ціни, оскільки це робить покупки сирої нафти за межами Сполучених Штатів дорогими.