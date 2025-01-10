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10 січня 2025, 11:22

Золото зростає разом із доларом

Золото зросло в ціні четвертий день поспіль, поки трейдери чекають на публікацію даних із зайнятості в США, які допоможуть визначити перспективи політики ФРС на цей рік, пише Bloomberg.

Золото зросло в ціні четвертий день поспіль, поки трейдери чекають на публікацію даних із зайнятості в США, які допоможуть визначити перспективи політики ФРС на цей рік, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниРинокСпотова ціна торгувалася на рівні $2674 за унцію до 09:45, що відповідає зростанню більш ніж на 1% в перший повний торговий тиждень року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Ринок

Спотова ціна торгувалася на рівні $2674 за унцію до 09:45, що відповідає зростанню більш ніж на 1% в перший повний торговий тиждень року. Лютневі ф'ючерси подорожчали на 0,26%, розташувавшись на $2697, відзначивши 1-місний максимум безпосередньо над рівнем $2700 раніше в п'ятницю.

Очікується, що дані щодо зайнятості за грудень покажуть уповільнення, але все ж таки здорове зростання кількості робочих місць, яке, на думку економістів, продовжиться в 2025 році. Офіційні особи ФРС вказали, що, ймовірно, утримуватимуть процентні ставки на поточному рівні тривалий час, знижуючи їх знову лише тоді, коли інфляція значно спаде.

Золото було однією з найуспішніших великих товарних позицій минулого року, продемонструвавши зростання на 27% та встановивши послідовні рекорди, оскільки ФРС знизила ставки, центральні банки збільшили свої запаси, а інвестори шукали притулку від геополітичної напруги.

Деталі

Враховуючи, що обраний президент США Дональд Трамп обійме посаду 20 січня, інвестори також оцінюють ймовірність потенційної торгової війни або інших напруженостей, які можуть підвищити попит на захисні активи.

Зростання золота цього тижня відбулося попри подальше зміцнення долара США та прибутковість казначейських облігацій. Оскільки трейдери скорочують очікування зниження ставок ФРС у першій половині року, індекс долара зростає шосту сесію поспіль. Тим часом прибутковість 10-річних облігацій знаходиться близько максимального рівня з квітня.

Джерело: Мінфін
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