Курс валют на 10 січня: долар у банках подорожчав на 14 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара в покупці не змінився, а у продажу зріс на 14 копійок. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,20−42,94 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,95−43,07, євро — 44,25−44,50 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 42,37−42,40 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 43,64−43,66 грн/євро.

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