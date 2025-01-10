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10 січня 2025, 10:51

Банки можуть скоротити до 200 тисяч робочих місць через ШІ

Світові банки скоротять близько 200 тис. робочих місць у найближчі 3−5 років, оскільки штучний інтелект посягає на завдання, які зараз виконують люди. Про це пише Bloomberg.

Світові банки скоротять близько 200 тис. робочих місць у найближчі 3−5 років, оскільки штучний інтелект посягає на завдання, які зараз виконують люди.

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Що відомо

За результатами опитування IT-керівників великих фінансових установ, середнє скорочення персоналу може скласти 3%, хоча майже чверть респондентів очікують скорочення від 5% до 10%.

За словами старшого аналітика Bloomberg Intelligence Томаша Нотцеля, будь-яка робота, пов'язана з рутинними, повторюваними завданнями, знаходиться під загрозою. Втім, додав він, ШІ не усуне їх повністю — скоріше, це призведе до трансформації робочої сили.

Попри ризики для зайнятості, аналітики вважають, що трансформація робочої сили сприятиме підвищенню продуктивності. Так, штучний інтелект може збільшити прибуток банків до 17% у 2027 році, а 80% керівників прогнозують зростання ефективності на 5% уже в найближчі роки.

Деталі

Також зазначається, що банки, які витратили роки на модернізацію своїх ІТ-систем, щоб пришвидшити процеси та скоротити витрати після фінансової кризи, почали використовувати нове покоління інструментів ШІ, які можуть ще більше підвищити продуктивність.

У червневому звіті банку Citi заявили, що штучний інтелект, імовірно, витіснить більше робочих місць у банківській галузі, ніж у будь-якому іншому секторі: близько 54% ​​робочих місць у банківській сфері мають високий потенціал для автоматизації.

Тим не менш, багато фірм наголошують, що зміна призведе до зміни ролей завдяки технології, а не до повної заміни.

Джерело: Мінфін
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