НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестпроєктів Hug's Еріка Наймана, Double Case і ще 6 проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів, куди потрапили сайт Hug's (ТОВ «Спай») відомого фінансиста Еріка Наймана та платформа з навчання трейдерів Double Case. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

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Сумнівні інвестиційні проєкти

Double Case

E8 Markets

Rocket Options Pro

Pocket Broker

Gomining

Bino Trade

AirMarkets

ТОВ «СПАЙ»

Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Чому Hug's потрапив до списку

У своєму обґрунтуванні Нацкомісія зазначає, що сайт Hug’s надає інвестиційні та консультаційні послуги без відповідних дозволів та ліцензій. При цьому на сайті використовується символіка компанії, яка має ліцензію на діяльність на фондовому ринку — ТОВ «Хагс» (може надавати брокерські послуги).

Засновником останньої був Ерік Найман, проте у 2022 році йому довелося формально вийти із структури власності, адже фінансист досі має російське громадянство.

За даними ЕП, однією з причин внесення проєкту Наймана до переліку шахрайських були його дописи у Facebook.

«Проблеми з його діяльністю були і раніше, але після цих дописів на нього, скажімо так, звернули на них увагу», — зазначив співрозмовник, обізнаний з ситуацією.

Наприкінці 2024 року Найман потрапив у гучний скандал. Зранку 20 грудня після ракетного удару росії по центру Києва він опублікував допис у Facebook, у якому фактично прорекламував свої послуги з інвестування за кордон, проілюструвавши це фотографією пошкоджених будинків.

Згодом Найман видалив цей допис.

Того ж дня Найман написав ще один допис, у якому назвав Україну «інвестиційним концтабором».

Що каже Найман

ЕП звернулася до Еріка Наймана з проханням прокоментувати рішення комісії. Фінансист зазначив, що отримав від регулятора лист з проханням надати відповіді на низку питань та «роз'яснити обставини». Його юристи вже працюють над наданням таких відповідей.

«Спай» отримав запит учора (8 січня, — ред.) і там написано відповісти протягом п'яти днів. Цікаво, чому комісія ухвалила рішення до отримання відповідей?" - цікавиться Найман.

Звинувачення нацкомісії в тому, що сайт hugs.ua надає послуги без отримання ліцензії, він відкидає.

«Це інформаційні курси. Якщо інформування людей про те, що відбувається, — це скам, то тоді я попрошу комісію роз'яснити, чим вони мотивували своє рішення. Також у мене є питання, коли розморозять кошти тисяч вкладників «Фрідом фінансу».

Зараз багато людей ведуть влоги та розповідають про американський ринок акцій, наприклад. На таку діяльність потрібно отримувати ліцензію комісії?" - зазначив фінансист.

Він також відповів на запитання, чи вважає дії регулятора помстою за дописи в соцмережах.

«Якщо в них є питання з цього приводу, то нехай адресують їх мені. До чого тут ТОВ „Спай“? Немає жодних ознак, підстав та обґрунтувань такого рішення в той час, як субʼєкт владних повноважень повинен уникати ухвалення невмотивованих рішень», — додав Найман, зазначивши, що формального стосунку до цієї компанії не має.

Double Сase

Згідно з інформацією на сайті Double Сase, компанія працює на ринку з 2004 року, а з 2008 року вирішила сфокусуватися на освітній сфері. З 2021 року компанія розширила свою присутність і нині має по три офіси в Києві та Кишиневі й по два в Одесі та Львові, а її клієнти можуть працювати через брокера Pelliron Universal Inc.