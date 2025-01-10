Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 830 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 804 930 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 січня 2025, 8:29
Втрати ворога за 9 січня: 1 830 російських окупантів, 10 танків, 3 ракети та 71 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 804930 (+1830) осіб,
- танків — 9741 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 20253 (+32) од,
- артилерійських систем — 21789 (+24) од,
- РСЗВ — 1260 (+0) од,
- засоби ППО — 1041 (+3) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21884 (+71),
- крилаті ракети — 3017 (+3),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 33473 (+86) од,
- спеціальна техніка — 3689 (+3).
Джерело: Мінфін
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