До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подорожчало на 14 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
9 січня 2025, 17:26
Курс валют на вечір 9 січня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 9 січня
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Закриття 9 січня
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Зміни
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42,31/42,36
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42,37/42,40
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6/4
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43,55/43,58
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43,69/43,71
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14/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,20−42,80 грн. Євро купують за 43,65 грн, а продають за 44,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,90−43,00, євро — 44,25−44,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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