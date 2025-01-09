Міністерство фінансів вчасно та у повному обсязі профінансувало соцвиплати за 2024 рік. Так, минулого року із держбюджету на соцвиплати, які забезпечують Мінсоцполітики, було спрямовано 447,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
9 січня 2025, 19:27
Мінфін у 2024 році в повному обсязі профінансував соцвиплати на майже 448 мільярдів
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Деталі
Зокрема профінансовано:
274,7 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
88,0 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату:
- майже 462 тис. отримувачам допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- майже 1,1 млн сімей отримувачам допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
17,0 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:
- майже 190 тис. отримувачам допомоги малозабезпеченим сім'ям;
39,6 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:
- понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
23,4 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема на виплату:
- майже 8 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
- понад 560 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини;
- майже 2 тис. отримувачам допомоги при усиновленні дитини;
- майже 46 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;
5,2 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Джерело: Мінфін
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