Мінфін у 2024 році в повному обсязі профінансував соцвиплати на майже 448 мільярдів

Міністерство фінансів вчасно та у повному обсязі профінансувало соцвиплати за 2024 рік. Так, минулого року із держбюджету на соцвиплати, які забезпечують Мінсоцполітики, було спрямовано 447,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Деталі

Зокрема профінансовано:

274,7 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

88,0 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату:

майже 462 тис. отримувачам допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

майже 1,1 млн сімей отримувачам допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

17,0 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:

майже 190 тис. отримувачам допомоги малозабезпеченим сім'ям;

39,6 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:

понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;

23,4 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема на виплату:

майже 8 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

понад 560 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини;

майже 2 тис. отримувачам допомоги при усиновленні дитини;

майже 46 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;

5,2 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.