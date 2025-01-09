Фунт впав до 14-місячного мінімуму

У четвер, 9 січня, фунт стерлінгів впав до найнижчого рівня з кінця 2023 року під тиском розпродажу глобальних облігацій, який призвів до того, що вартість запозичень уряду Великої Британії досягла найвищого рівня за останні 16 років, що знову викликало занепокоєння щодо фінансів країни. Про це повідомляє Reuters.

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Фунт стерлінгів знизився на 0,6% до $1,2295, досягнувши найнижчого рівня з листопада 2023 року, в той час, як вартість хеджування від більших цінових коливань протягом наступного місяця підскочила до найвищого рівня з часів банківської кризи в березні 2023 року.

Цього тижня дохідність світових облігацій злетіла на тлі занепокоєння щодо зростання інфляції, зниження шансів на зниження процентних ставок, невизначеності щодо того, як новообраний президент США Дональд Трамп проводитиме зовнішню чи економічну політику, а також перспективи додаткового боргу в трильйони доларів.

Особливо сильно постраждав ринок Великобританії. Дохідність 10-річних позолочених облігацій лише цього тижня зросла на чверть пункту до найвищого рівня з 2008 року, оскільки впевненість у фіскальних перспективах Британії погіршується.

Фунт стерлінгів був однією з найкращих валют проти долара протягом останніх кількох років, значною мірою завдяки політиці Банку Англії, який утримує процентні ставки у Великій Британії довше, ніж інші великі центральні банки, що створює стимул для іноземних інвесторів заробляти відсотки на британських активах.

Запропонована Трампом політика щодо торговельних тарифів та імміграції несе в собі ризик посилення цінового тиску в США, тим самим обмежуючи можливості Федерального резерву знижувати ставки, що призвело до стрімкого зростання долара щодо практично всіх інших валют.