В Україні скасують Господарський кодекс

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 6013 про особливості регулювання діяльності підприємницької діяльності у перехідний період. Він, зокрема, визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За відповідне рішення проголосувало 248 народних депутатів.

У пояснювальній записці до проєкту закону наголошується, що зміни, передбачені ним, спрямовані на удосконалення корпоративного управління в юридичних особах, заснованих на державній і комунальній власності, на підвищення інвестиційної привабливості країни, запровадження ефективних механізмів контролю за використанням об'єктів державної та комунальної власності, а також на усунення суперечностей між Цивільним кодексом України та актами спеціального законодавства.

Зокрема, пропонується визнати таким, що втратив чинність, Господарський кодекс України, положення якого переважно не мають регулятивного ефекту, є декларативними за своїм змістом, а також суперечать іншим нормативно-правовим актам та загальним засадам цивільного законодавства.