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9 січня 2025, 15:00

Криптовалютні «кити» тихо скуповують 5 мем-токенів

Великі інвестори у криптовалюту роблять серйозні ставки на ринок мем-токенів. Тиха акумуляція обраних токенів цими впливовими гравцями свідчить про можливий майбутній стрибок їхньої вартості. Дізнатися, які саме токени привертають увагу «китів», може допомогти визначити нові тренди в криптопросторі.

Великі інвестори у криптовалюту роблять серйозні ставки на ринок мем-токенів.

DOGEN: Перший мем-токен для альфа-самців, які прагнуть лише найкращого

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Розкрийте свого внутрішнього альфа разом із DOGEN — мем-токеном, створеним для тих, хто прагне красивого життя. DOGEN — це лідер, який ніколи не пропускає шанс виграти по-крупному. Це токен для переможців, які не погоджуються на менше. Розкішні авто, купи грошей та захоплюючі жінки — ось стиль життя з DOGEN!

💎 HODL як бос, підкорюй ринок 💎

DOGEN готовий до злету на 700% до завершення передпродажу, і це лише початок.

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З DOGEN вас чекає потенціал тисячократного зростання, адже мем-токени задають тренди в цьому сезоні альткоїнів. Чим раніше ви приєднаєтесь, тим більше виграєте!

BONK: Мем-токен на блокчейні Solana із шиба-іну як талісманом

BONK — це мем-токен на блокчейні Solana, спрямований на підтримку спільноти Solana. Половину токенів було розподілено серед учасників NFT і DeFi екосистеми Solana. У середині грудня 2023 року BONK посів третє місце серед мем-токенів за ринковою капіталізацією. Його інтеграція в екосистему Solana, включаючи запуск децентралізованої біржі BonkSwap, підкреслює його потенціал.

Dogwifhat (WIF): Новий мем-токен на Solana

Dogwifhat — це мем-токен із тематикою собак, натхненний популярним інтернет-мемом Dogwifhat. Завдяки блокчейну Solana, який забезпечує швидкі транзакції з низькими комісіями, WIF виділяється серед інших мем-токенів. Тема популярного мема та технологічна основа Solana роблять WIF перспективним проектом у поточному ринковому циклі.

PEPE: Дефляційний мем-токен, натхненний мемом Pepe the Frog

PEPE — це дефляційний мем-токен, запущений у мережі Ethereum. Натхненний інтернет-феноменом Pepe the Frog, PEPE прагне популярності завдяки відсутності податку на транзакції та зосередженості на підтримці довгострокових власників через механізм спалювання токенів. У середині 2023 року PEPE досяг ринкової капіталізації $1.6 млрд, привертаючи увагу криптоентузіастів.

Turbo Token: Перший мем-токен, створений штучним інтелектом

Turbo Token — це перший мем-токен, розроблений штучним інтелектом. Створений як експеримент, він підкреслює потенціал AI у розробці цифрових активів. У поточному ринковому циклі унікальне походження Turbo Token та інноваційний підхід можуть зробити його привабливим для тих, хто цікавиться перетином AI та фінансів.

Висновок

BONK, WIF, PEPE та TURBO мають обмежений короткостроковий потенціал. DOGEN, навпаки, створений для тих, хто прагне найкращого. Очікується зростання на 700% до кінця передпродажу, з потенціалом тисячократного доходу. DOGEN повторює успіх таких токенів, як BONK і WIF, створюючи спільноту лідерів і пропонуючи реальні вигоди, зокрема ексклюзивні кампанії для ранніх учасників.

Детальніше про DOGEN

Джерело: Мінфін
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