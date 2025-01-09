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9 січня 2025, 17:00

Підготуйтеся до прориву мемкоїнів: п’ять найкращих претендентів

Масштабний сплеск інтересу до мемкоїнів наближається. Деякі токени можуть показати колосальне зростання, збільшившись на 7 000%. У цій статті виділено п’ять найкращих мемкоїнів, які можуть стати лідерами ринку. Дізнайтеся, які токени готуються до злету, і як вони можуть вплинути на майбутнє криптовалютного ринку.

Масштабний сплеск інтересу до мемкоїнів наближається.

Перемога Трампа провокує хаос: мемкоїн $XYZ готовий нанести нокаут із ростом у 99 900%

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах спричинила сейсмічні зміни на криптовалютному ринку, створюючи умови для безпрецедентного бичачого ралі. Поки основні монети демонструють скромне зростання, мемкоїни виходять на передній план.

Недавні сплески, такі як зростання PNUT на 4 500% і вибух FRED на 6 000%, вже в минулому. Проте криптоарена не чекає слабких — новий гігант готовий переписати рекорди доходності та показати приголомшливе зростання в 99 900%.

$XYZ — Беззаперечний чемпіон серед мемкоїнів

Зустрічайте $XYZ — перший мемкоїн для любителів спорту, які жадають 1000-кратного прибутку. Цей токен створений для тих, хто живе з адреналіном змагань.

$XYZ уже показує результати до виходу на ринок:

  • Стартова ціна: $0.0001
  • Поточна ціна: $0.001333
  • Наступний етап: $0.002 (+66% приріст)
  • Цільова ціна на лістингу: $0.1

Вже зараз $XYZ демонструє зростання понад 1 330% у рамках передпродажу. Не пропустіть шанс приєднатися до цієї хвилі!

Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat (WIF) пережив помітні коливання ціни. За останній тиждень його ціна знизилася на 9.24%, а за місяць — на 44.69%. Проте за останні шість місяців WIF зріс на 7.43%.

Основні рівні:

  • Діапазон: $1.82-$2.30
  • Спротив: $2.49 і $2.97 (+30%)
  • Підтримка: $1.54 і $1.06 (-40%)

Показники RSI та MACD вказують на можливість розвороту після перепроданості.

Mog Coin (MOG)

Mog Coin (MOG) показує зростання за тиждень на 4.79%, але за місяць знизився на 38.85%. За пів року він зріс на 33.88%, що вказує на довгостроковий потенціал.

Основні рівні:

  • Діапазон: $0.0000022406-$0.0000032416
  • Спротив: $0.0000035923 і $0.0000045933 (+42%)
  • Підтримка: $0.0000015903 (-29%)

RSI у зоні перепроданості може сигналізувати про можливий розворот.

SPX6900 (SPX)

SPX6900 демонструє неймовірне зростання: за тиждень +35.69%, за місяць +110.28%, за пів року +980.69%.

Основні рівні:

  • Діапазон: $1.05-$1.77
  • Спротив: $2.03 і $2.76 (+90%)
  • Підтримка: $0.581

Нещодавнє зростання підкреслює його потенціал для подальшого злету.

Turbo (TURBO)

Turbo (TURBO) знизився за тиждень на 9.17%, за місяць — на 21.54%, але за шість місяців зріс на 134.41%.

Основні рівні:

  • Діапазон: $0.009018-$0.010910
  • Спротив: $0.0117 і $0.0136 (+25%)
  • Підтримка: $0.007996 і $0.00610

Висновок

Хоча WIF, MOG, SPX і TURBO демонструють перспективи, XYZVerse (XYZ) виділяється завдяки унікальному поєднанню спорту та мем-культури, цілиться на зростання до 20 000%.

Детальніше про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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