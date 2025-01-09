Протягом 2024 року в Україні продано 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га. Середня вартість 1 га становила 46 678 грн ($1 163). Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
У Мінагрополітики назвали області з найвищою і найнижчою вартістю землі
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Найвищі ціни на землю
За даними міністерства, найвища середня ціна була зафіксована у таких областях:
- Івано-Франківській (89 744 грн),
- Львівській (71 390 грн),
- Полтавській (66 232 грн).
Найнижчі ціни на землю
Найнижча середня ціна у наступних областях:
- Запорізькій (33 981 грн),
- Миколаївській (34 033 грн),
- Сумській (34 936 грн).
Мораторій на продаж землі
Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення її власниками було скасовано 1 липня 2021 року.
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль повідомив, що після скасування мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення продано лише 3,4% таких ділянок.
Загальна площа земель, на які поширювався мораторій, — 17,5 млн га. З 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 було продано 604 тисяч га (198 337 ділянок).
З моменту скасування мораторію юридичні особи викупили 25 157 ділянок (78 307 га), середня ціна 1 га — 62 656 грн ($1 561). Фізичні особи викупили 81 512 ділянок (242 353 га), середня ціна 1 га — 41 510 грн ($1 034).
За даними міністерства у 2024 році обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію.
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