Курс валют на 9 січня: долар у банках подорожчав, євро — подешевшало

У четвер на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,15−42,80 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,80−42,85, євро — 44,15−44,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,31−42,36 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,55−43,58 грн/євро.

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