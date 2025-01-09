Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 430 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 803 100 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 січня 2025, 8:23
Втрати ворога за 8 січня: 1 430 російських окупантів, 17 танків та 86 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 803100 (+1430) осіб,
- танків — 9731 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 20221 (+16) од,
- артилерійських систем — 21765 (+36) од,
- РСЗВ — 1260 (+0) од,
- засоби ППО — 1038 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21813 (+86),
- крилаті ракети — 3014 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 33387 (+80) од,
- спеціальна техніка — 3686 (+5).
Джерело: Мінфін
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