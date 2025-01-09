Глава Ripple підігріває ажіотаж XRP після розмов про Трампа

На фоні нестабільного крипторинку розгортаються несподівані події. Генеральний директор Ripple викликав новий інтерес до XRP після обговорень, пов’язаних із Дональдом Трампом. Тим часом DOGEN подолав позначку в $5 мільйонів, кинувши виклик ринковому тренду. Ці несподівані події привертають увагу та викликають цікавість щодо причин зростання.

DOGEN святкує тріумф: перемога Трампа відправить його на Місяць

Догаєтеся, хто скоро приєднається до місії Ілона Маска на Місяць?

DOGEN, найсміливіший мем-токен для справжніх альфа, готовий до старту. Перемога Трампа на нещодавніх виборах у США призвела крипторинок у стан ейфорії, особливо щодо мем-токенів.

Трамп і Маск — найкращі друзі мем-токенів

Любов Дональда Трампа до криптовалют — не секрет. У своїй кампанії він пообіцяв зробити США світовим лідером у криптоіндустрії. А разом із ним — Ілон Маск, відданий фанат Dogecoin (DOGE), який підтримує рух криптовалют і навіть співпрацював із республіканцями. З такими двома іконами, які підживлюють ажіотаж, мем-токени чекає бурхливе зростання!

DOGE зріс на 130% за один тиждень! DOGEN стане наступною зіркою із приростом у 500%

Після перемоги Трампа Dogecoin (DOGE) стабільно зростає: із $0.15 до $0.39 всього за тиждень.

DOGEN дотримується аналогічного тренду, збільшившись із $0.0003 до $0.0015, що становить вражаючий стрибок на 400%.

З 13 стадіями пресейлу DOGEN планує піднятися до $0.0019 на момент генерації токенів (TGE), що становитиме приріст у 500% від стартової ціни.

Спільнота та реферальна програма як основа успіху

DOGEN пишається сильною та залученою спільнотою — енергійними інвесторами, готовими схопити наступний шанс. Уже зібрано майже $5,000,000, що підтверджує його привабливість серед криптоентузіастів.

Реферальна програма DOGEN приносить:

7% USDT із прямих рефералів

2% із другого рівня

1% із третього рівня

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XRP готується до прориву на фоні наближення сезону альткоїнів

XRP зріс на 10.06% за останній тиждень, сигналізуючи про можливе відновлення. Торгуючись у діапазоні $2.09-$2.61, він наближається до найближчого опору на рівні $2.81. Прорив цієї позначки може підняти його до $3.32. За останні 6 місяців XRP продемонстрував зростання на 409.43%, що підкреслює його потенціал.

Висновок

Хоча такі монети, як XRP, демонструють менший короткостроковий потенціал, DOGEN виділяється як токен для тих, хто прагне розкоші та успіху. Очікується, що він виросте на 700% до кінця пресейлу, із можливістю тисячократної доходності, слідуючи за такими успішними токенами, як BONK, WIF та Popcat.

Сайт: DOGEN