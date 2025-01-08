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8 січня 2025, 19:24

Goodyear продає найстаріший у світі бренд шин за $701 мільйон

Компанія Goodyear оголосила про продаж продає шинного бренду Dunlop японській компанії Sumitomo Rubber Industries (SRI). Про це повідомляє пресслужба Goodyear.

Компанія Goodyear оголосила про продаж продає шинного бренду Dunlop японській компанії Sumitomo Rubber Industries (SRI).
Фото: wikipedia.org

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Деталі

Угода вартістю $701 млн передбачає продаж прав на бренд Dunlop у Європі, Північній Америці та Океанії для споживчих, комерційних та інших спеціальних шин.

Goodyear планує використати отримані кошти для зменшення боргового навантаження та фінансування своєї програми трансформації Goodyear Forward. Очікується, що угода буде завершена до середини 2025 року.

Відповідно до умов угоди, Goodyear продовжить виробляти, продавати та розповсюджувати споживчі шини під брендом Dunlop у Європі щонайменше до 31 грудня 2025 року з можливістю продовження ще на рік. У цей період Goodyear сплачуватиме роялті компанії SRI за продажі Dunlop, але залишатиме собі весь прибуток від продажів шин.

Після цього компанія продовжуватиме постачати певні шини під брендом Dunlop компанії Sumitomo в Європі протягом п'яти років. Також Goodyear поверне собі ліцензію на використання товарних знаків Dunlop для вантажних шин у Європі на довгостроковій основі та виплачуватиме японській фірмі роялті з продажу.

Goodyear збереже права на торгові марки Dunlop для виробництва мотоциклетних шин в Європі та Океанії.

У 2023 році продажі споживчих шин Dunlop становили $532 млн, продажі комерційних шин Dunlop — $201 млн. Інші спеціальні шини Dunlop (за винятком шин для мотоциклів) склали млн $22 млн.

Найстаріший у світі бренд шин

Dunlop Tyres — найстаріший у світі бренд автошин, заснований у 1889 році в Дубліні та названий на честь винахідника пневматичної шини Джона Бойда Данлопа.

Бренд належить компанії Goodyear, яка постачає під ним шини на ринках Європи, Північної Америки та Австралії. На інших ринках під маркою Dunlop випускаються шини іншими виробниками, наприклад для Індії - Ruia Group, для Азії - Sumitomo Rubber Industries.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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