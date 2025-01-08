До закриття міжбанку курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро впало на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
8 січня 2025, 17:22
Курс валют на вечір 8 січня: євро на міжбанку подешевшало, а долар зріс
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Відкриття 8 січня
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Закриття 8 січня
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Зміни
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42,24/42,30
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42,31/42,36
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7/6
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43,64/43,69
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43,54/43,58
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10/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,10−42,75 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,38 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,75−42,84, євро — 44,10−44,38 грн.
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Джерело: Мінфін
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