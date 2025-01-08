Фондовий індекс Сінгапуру закрився в середу, 8 січня, на рекордно високому рівні завдяки триваючому зростанню акцій банків. Про це повідомляє Bloomberg.
Сінгапурський фондовий індекс сягнув рекордного рівня
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Індекс Straits Times зріс на 1,5%, піднявшись вище попереднього рекордного рівня, зафіксованого в жовтні 2007 року. Акції DBS Group Holdings Ltd., Oversea-Chinese Banking Corp. та United Overseas Bank Ltd. досягли нових максимумів.
Стрімке зростання кредитування та здатність місцевих кредиторів компенсувати будь-яке зниження прибутковості через зниження відсоткових ставок сприяли нещодавньому зростанню банківських акцій Сінгапуру. Зусилля уряду з відродження фондового ринку острівної держави також привернули увагу інвесторів.
Проте, спостерігачі за ринком висловлюють сумніви щодо перспектив фондового ринку країни. Дехто каже, що біржа є тінню самої себе, оскільки кількість делістингів перевищує кількість нових лістингів, а відомі регіональні компанії вирішили вийти на біржу в інших місцях.
Влада розглядає можливість скасування застарілих правил і шляхи заохочення якісного лістингу та підвищення ліквідності для зміцнення ринку. Урядова робоча група має оголосити свої рекомендації пізніше цього року.
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