Microsoft планує скоротити робочі місця і зайняти жорсткішу позицію щодо співробітників, які незадовільно працюють. Про це пише Business Insider з посиланням на представника компанії.
8 січня 2025, 18:48
Microsoft планує продовжити скорочення співробітників
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Співрозмовник видання не уточнив масштабів скорочень. Microsoft, найімовірніше, заповнила вакантні посади, що не призведе до значних змін у загальній чисельності персоналу.
На червень 2024 року в Microsoft працювало близько 228 000 співробітників.
У 2023 році компанія звільнила близько 10 000 осіб, а у 2024 році скоротила ще 4000.
Джерело: Мінфін
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