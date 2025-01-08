Microsoft планує продовжити скорочення співробітників

Microsoft планує скоротити робочі місця і зайняти жорсткішу позицію щодо співробітників, які незадовільно працюють. Про це пише Business Insider з посиланням на представника компанії.

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Співрозмовник видання не уточнив масштабів скорочень. Microsoft, найімовірніше, заповнила вакантні посади, що не призведе до значних змін у загальній чисельності персоналу.

На червень 2024 року в Microsoft працювало близько 228 000 співробітників.

У 2023 році компанія звільнила близько 10 000 осіб, а у 2024 році скоротила ще 4000.