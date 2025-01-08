Ethereum прямує до $12,000, тоді як XYZVerse готується до зростання

Чи може Ethereum досягти п'ятизначної ціни? Прогнози ШІ вказують на те, що це можливо. Водночас XYZVerse готується до вражаючого зростання у 33 рази. Ці несподівані прогнози можуть змінити ситуацію на криптовалютному ринку. Дізнайтеся більше про сміливі прогнози та їхній потенційний вплив у цій статті.

Станьте чемпіоном з XYZ: новий важковаговик серед мемкоїнів

Фанати в захваті! XYZ виходить на криптовалютний ринг, завдаючи ударів слабким проєктам, безкорисним схемам і шахрайським токенам. Як справжній чемпіон, цей перший спортивний мемкоїн упевнено долає ведмежий ринок і не показує ознак уповільнення. XYZ націлений на зростання у 75 разів, залишаючи позаду мемкоїни 2024 року, такі як BOME та WIF.

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XYZ створює ідеальну ігрову платформу в межах відзначеної нагородами екосистеми XYZVerse, яку визнано найкращим новим мемпроєктом. Унікальна концепція поєднує азарт спорту та мем-культуру.

Із таким підходом XYZ готовий залучити мільйони спортивних фанатів, об'єднуючи їх в екосистемі, що дає змогу заробляти як ніколи раніше.

💥 Пропустили суперцикл мемкоїнів? 💥

Використовуючи зростаючий сегмент азартних ігор, XYZ готовий стати королем мемкоїнів. Злет BOME на 5,000% та WIF на 1,000% — це вже історія. XYZ націлений на зростання більш ніж на 7,400% від поточної ціни до моменту генерації токенів. Долучайтеся зараз, поки проєкт недооцінений, і отримайте можливість володіти новим рекордним токеном!

🥇 Об'єднуючи спільноту, досягаючи перемоги 🥇

XYZVerse стане MVP цього бичачого ринку, передаючи управління екосистемою активним учасникам. Найвідданіші користувачі отримають airdrop токенів XYZ як вдячність. Із продуманою економікою токенів і планами лістингу на CEX/DEX XYZ готовий до чемпіонського ривка.

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Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) демонструє змішані результати. За останній тиждень ціна зросла на 3.21%, натякаючи на короткостроковий висхідний тренд. Проте за останній місяць ETH знизився на 13.36%. За останні шість місяців криптовалюта зросла на 11.80%, що свідчить про довгострокове зростання.

Поточна ціна знаходиться в діапазоні $3399-$3772, наближаючись до найближчого рівня опору в $3909. Подолання цієї позначки може призвести до наступного опору на рівні $4282. У разі падіння найближчий рівень підтримки знаходиться на $3163, а наступний — на $2790. RSI на рівні 16.65 вказує на перепроданість, що може бути сигналом для відскоку ціни.

Якщо ETH подолає рівні опору, зростання може скласти від 4% до 14%. У разі падіння ціна може знизитися на 7%-18%.

Висновок

Ethereum націлений на $12,000 у межах бичачого ринку, демонструючи потенціал для зростання. Проте XYZVerse виділяється як інноваційний спортивний мемкоїн, готовий до масштабного зростання та успіху.

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