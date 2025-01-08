За підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди «Укрзалізниці"пасажири купували онлайн. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
8 січня 2025, 17:46
86% залізничних квитків у 2024 році пасажири купували онлайн
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Попит на онлайн зростає
Відсоток придбаних онлайн квитків невпинно зростає попри все:
- 2021 — 68%;
- 2022 — 73%;
- 2023 — 80%;
- 2024 — 86%.
Також поступово зростає і частка квитків, придбаних через застосунок «Укрзалізниці». Як зауважують в компанії, у 2024 році 46% квитків купувались через застосунок, а роком раніше, цей показник становив лише 28%.
Крім того, упродовж 2024 року кількість квитків, які користувачі онлайн купують для перевезення своїх тварин, зросла більш ніж вдвічі порівняно з 2023 роком — 142 тисячі квитків проти 64 тисяч.
Джерело: Мінфін
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