86% залізничних квитків у 2024 році пасажири купували онлайн

За підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди «Укрзалізниці"пасажири купували онлайн. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

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Попит на онлайн зростає

Відсоток придбаних онлайн квитків невпинно зростає попри все:

2021 — 68%;

2022 — 73%;

2023 — 80%;

2024 — 86%.

Також поступово зростає і частка квитків, придбаних через застосунок «Укрзалізниці». Як зауважують в компанії, у 2024 році 46% квитків купувались через застосунок, а роком раніше, цей показник становив лише 28%.

Крім того, упродовж 2024 року кількість квитків, які користувачі онлайн купують для перевезення своїх тварин, зросла більш ніж вдвічі порівняно з 2023 роком — 142 тисячі квитків проти 64 тисяч.