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8 січня 2025, 16:47

Юань опустився до мінімуму за 16 місяців на тлі побоювання щодо нової тарифної політики США

Китайський юань послабився до 16-місячного мінімуму через сильні економічні дані з США та побоювання різкого підвищення тарифів, яке може запровадити адміністрація Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times.

Китайський юань послабився до 16-місячного мінімуму через сильні економічні дані з США та побоювання різкого підвищення тарифів, яке може запровадити адміністрація Дональда Трампа.

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Курс юаня

У середу внутрішній курс юаня впав до 7,33 юаня за долар — це найнижчий показник з вересня 2023 року, попри те, що Народний банк Китаю підтримував стабільний курс напередодні інавгурації Дональда Трампа, запланованої на 20 січня.

Курсу юаня дозволено коливатися в межах 2% від щоденного фіксованого курсу, встановленого центробанком, і нинішній обмінний курс наближається до нижньої межі цього діапазону.

Тиск на продаж частково зумовлений побоюваннями, що різке підвищення тарифів на китайські товари, яке пропонує Трамп, змусить Народний банк Китаю послабити юань, щоб компенсувати їх вплив на експорт. Експорт допомагає країні підтримувати економічне зростання на тлі слабкого внутрішнього споживчого попиту.

США

Сильні дані щодо зайнятості та сфери послуг у США, опубліковані у вівторок, також зміцнили очікування, що Федеральна резервна система буде скорочувати ставки повільніше, ніж передбачалося раніше.

У Китаї ж, навпаки, застосовують заходи пом’якшення монетарної політики, щоб боротися з дефляційними тисками. Індекс долара США зріс на 0,5% після публікації цих даних.

Джерело: Мінфін
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