Торік аукціони у системі Prozorro.Продажі принесли майже 19,7 мільярда

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 січня 2025, 16:05

Торік аукціони у системі Prozorro.Продажі принесли майже 19,7 мільярда

За підсумками 2024 року майже 19,7 млрд грн принесли організаторам онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі. Це результат понад 24 тис. успішних торгів в системі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За підсумками 2024 року майже 19,7 млрд грн принесли організаторам онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Prozorro.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала в понад 1,5 раза.

Найбільше коштів організаторам у 2024 році принесли приватизаційні онлайн-аукціони. За підсумками торгів з великої та малої приватизації до бюджетів різних рівнів надійшло майже 6,5 млрд грн та понад 4 млрд грн відповідно.

Серед значних об'єктів, які знайшли нових власників — готель «Україна», «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та підсанкційний завод «Аерок».

Реалізація активів у процедурі банкрутства принесла організаторам понад 2,6 млрд грн. Серед п’ятірки ринків з найбільшою кількістю залучених коштів також земельні торги — понад 2,1 млрд грн — та спецдозволи на користування надрами — понад 1,6 млрд.

«У 2024 році за публічні активи на онлайн-аукціонах позмагалася рекордна кількість учасників за весь час існування системи — майже 30 тис. Також за підсумками минулого року ми відзначаємо найбільшу кількість організаторів, які працювали з системою, — майже 3,8 тис.», — зазначив Сергій Бут, СЕО Prozorro.Продажі.

Найдорожчий лот

Найдорожчим лотом 2024 року став об'єкт великої приватизації — Об'єднана гірничо-хімічна компанія. За підсумками торгів до держбюджету надійшло майже 3,9 млрд грн.

У середньому за публічні активи у 2024 році змагалося майже 2,4 учасника. Найактивніше торік конкурували за 100 невручених посилок Укрпошти. 115 учасників збільшили вартість лота в понад 130 разів.

Майже 2,3 тис. онлайн-аукціонів, що відбулися у 2024 році, перебувають на етапі підписання угод. І можуть принести організаторам додатково понад 3 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами