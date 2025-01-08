Торік аукціони у системі Prozorro.Продажі принесли майже 19,7 мільярда

За підсумками 2024 року майже 19,7 млрд грн принесли організаторам онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі. Це результат понад 24 тис. успішних торгів в системі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала в понад 1,5 раза.

Найбільше коштів організаторам у 2024 році принесли приватизаційні онлайн-аукціони. За підсумками торгів з великої та малої приватизації до бюджетів різних рівнів надійшло майже 6,5 млрд грн та понад 4 млрд грн відповідно.

Серед значних об'єктів, які знайшли нових власників — готель «Україна», «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та підсанкційний завод «Аерок».

Реалізація активів у процедурі банкрутства принесла організаторам понад 2,6 млрд грн. Серед п’ятірки ринків з найбільшою кількістю залучених коштів також земельні торги — понад 2,1 млрд грн — та спецдозволи на користування надрами — понад 1,6 млрд.

«У 2024 році за публічні активи на онлайн-аукціонах позмагалася рекордна кількість учасників за весь час існування системи — майже 30 тис. Також за підсумками минулого року ми відзначаємо найбільшу кількість організаторів, які працювали з системою, — майже 3,8 тис.», — зазначив Сергій Бут, СЕО Prozorro.Продажі.

Найдорожчий лот

Найдорожчим лотом 2024 року став об'єкт великої приватизації — Об'єднана гірничо-хімічна компанія. За підсумками торгів до держбюджету надійшло майже 3,9 млрд грн.

У середньому за публічні активи у 2024 році змагалося майже 2,4 учасника. Найактивніше торік конкурували за 100 невручених посилок Укрпошти. 115 учасників збільшили вартість лота в понад 130 разів.

Майже 2,3 тис. онлайн-аукціонів, що відбулися у 2024 році, перебувають на етапі підписання угод. І можуть принести організаторам додатково понад 3 млрд грн.