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8 січня 2025, 15:48

Роберт Кійосакі заявив про настання найбільшого краху фондового ринку

Мільярдер Роберт Кійосакі повідомив про початок «найбільшого краху фондового ринку в історії», який він передбачав у своїй книзі «Багатий тато, бідний тато» у 2013 році. Про це він написав на сторінці Х.

Мільярдер Роберт Кійосакі повідомив про початок «найбільшого краху фондового ринку в історії», який він передбачав у своїй книзі «Багатий тато, бідний тато» у 2013 році.

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Що пише Кійосакі

«Я вас попереджав. Звідки я знав про настання цього гігантського краху? Я знав, бо у 2008 році наші лідери на чолі з головою ФРС Беном Бернанке виплатили собі та банкірам мільярди бонусів, тоді як мільйони мам та тат втратили свої будинки, роботу, заощадження», — написав він.

На його думку, у 2025 році обрушаться ринки автомобілів, житла, ресторанів, роздрібної торгівлі та вина. При цьому «світ перебуває на межі війни», попереджає бізнесмен.

Минулої доби індекс Nasdaq 100 впав на 1,8%, S&P 500 — просів на 1,1%. За корекцією на фондовому ринку було зниження біткоїну та інших цифрових активів. Перша криптовалюта просіла зі $100 000 до $96 000.

Поради від Кійосакі

«Будь ласка, будьте розумні, тримайте очі та вуха відкритими. Багато дорогих активів на зразок нерухомості, золота, срібла та біткоїну надійдуть у продаж. Я купуватиму більше реальних активів за фальшиві долари США. Час бути холоднокровним та розумним, доки мільйони панікують», — порадив Кійосакі.

Чому не варто звертати увагу на передбачення

Однак деякі користувачі X звернули увагу, що підприємець публікує подібні пророцтва з 2016 року. Поки що жоден з передбачуваних ним крахів не здійснився.

На цій картинці зібрані всі прогнози Кійосакі і поведінка індексу S&P 500 після цього. Завжди після пророцтв автора бестселера «Багатий тато, бідний тато» ринок майже завжди показував зростання.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Riojas
Riojas
8 січня 2025, 15:58
#
Вложился в золото и BTC на пике, теперь вангует))
+
0
MAXAOH
MAXAOH
8 січня 2025, 16:27
#
Обычный инфоцыган… Просто один из первых)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
8 січня 2025, 16:25
#
Какой он  *** миллиардер??? Вы что, его бестолковых книжек перечитали?)
«Некогда знатный инфоцыган обладал состоянием в 100 млн долларов, но теперь едва сводит концы с концами, существуя лишь на гонорары со своих книг»
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