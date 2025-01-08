Акції Sana злетіли майже на 400% на тлі позитивних даних дослідження діабету

Акції Sana Biotechnology злетіли майже на 400% у ході передринкових торгів у вівторок після того, як компанія оголосила про обнадійливі результати свого дослідження щодо лікування діабету 1 типу. Про це пише investing.com.

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Результати дослідження

У звіті компанії були представлені позитивні результати використання її технології у першому дослідженні на людях. Ця технологія дозволила трансплантованим острівцевим клітинам виробляти інсулін та уникати імунного відторгнення без необхідності імуносупресії.

Результати дослідження показали, що первинні панкреатичні острівцеві клітини, модифіковані за допомогою HIP-технології, могли уникати імунного виявлення, ефективно функціонувати та зберігатися після внутрішньом'язової трансплантації.

Значення цих результатів величезне і обмежується лише лікуванням діабету 1 типу (T1D).

Цей прорив є значною віхою для Sana Biotechnology в її зусиллях з розробки методів лікування складних захворювань з використанням модифікованих клітин. Успіх компанії в цьому дослідженні може прокласти шлях для подальшого застосування її гіпоімунної технології у різних типах клітин та захворювань, відкриваючи нові горизонти в області алогенної клітинної терапії.

Ринок

Акції відреагували подорожчанням з $1,65 до $7 на премаркеті у вівторок.

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