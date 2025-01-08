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8 січня 2025, 14:26

Міжнародна компанія купила українського виробника вин 46 Parallel

Український виробник вин 46 Parallel став частиною міжнародної групи компаній Vinos de la Luz, повідомила ексвласниця компанії Анна Горкун, пише Forbes.ua.

Український виробник вин 46 Parallel став частиною міжнародної групи компаній Vinos de la Luz, повідомила ексвласниця компанії Анна Горкун, пише Forbes.ua.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомо100% 46 Parallel перейшли новим власникам — групі компаній Vinos de La Luz, повідомила ексвласниця 46 Parallel Wine Group Анна Горкун.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

100% 46 Parallel перейшли новим власникам — групі компаній Vinos de La Luz, повідомила ексвласниця 46 Parallel Wine Group Анна Горкун. Vinos de La Luz володіє виробничими потужностями у США, Аргентині, Іспанії та Італії.

Угоду підписали у грудні 2024 року, каже Горкун.

«Це значуща подія не лише для самої компанії, а й для економіки України загалом, — каже Горкун. — Сам факт того, що під час війни іноземний інвестор набуває українського бізнесу і має намір його розвивати саме в Україні, з українською командою та підтримуючи філософію бренду залишатися Proudly Ukrainian — перемога та величезне досягнення». Засновниця майже два роки працює у консалтинговій компанії Bain & Company.

«Хочу у її масштабах зростати та розвиватись найближчі роки», — написала вона.

46 Parallel стала першим українським винним бізнесом, який залучив іноземні інвестиції за останні 15 років, стверджує Горкун.

Джерело: Мінфін
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