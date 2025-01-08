Міжнародна компанія купила українського виробника вин 46 Parallel

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Що відомо

100% 46 Parallel перейшли новим власникам — групі компаній Vinos de La Luz, повідомила ексвласниця 46 Parallel Wine Group Анна Горкун. Vinos de La Luz володіє виробничими потужностями у США, Аргентині, Іспанії та Італії.

Угоду підписали у грудні 2024 року, каже Горкун.

«Це значуща подія не лише для самої компанії, а й для економіки України загалом, — каже Горкун. — Сам факт того, що під час війни іноземний інвестор набуває українського бізнесу і має намір його розвивати саме в Україні, з українською командою та підтримуючи філософію бренду залишатися Proudly Ukrainian — перемога та величезне досягнення». Засновниця майже два роки працює у консалтинговій компанії Bain & Company.

«Хочу у її масштабах зростати та розвиватись найближчі роки», — написала вона.

46 Parallel стала першим українським винним бізнесом, який залучив іноземні інвестиції за останні 15 років, стверджує Горкун.