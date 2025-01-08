Біткоїн-майнери накопичують монети на тлі зростання витрат та конкуренції з боку ШІ

Провідні компанії з видобутку біткоїна, такі як Mara Holdings, Riot Platforms та CleanSpark, активно збільшують свої запаси криптовалюти. Ця стратегія спрямована на захист прибутків від зростання витрат на енергію та посилення конкуренції з боку індустрії штучного інтелекту. Про це пише Financial Times.

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Що відомо

З листопада майнери залучили понад $3,7 мільярда інвестицій, використовуючи переважно випуск облігацій з низьким або нульовим купоном. Ці кошти спрямовуються на придбання біткоїна та підготовку до майбутніх змін на ринку.

Хоча перемога Дональда Трампа на виборах у США та його обіцянки сприяти розвитку видобутку біткоїна в країні створили певний позитивний фон, основною причиною накопичення криптовалюти є економічні чинники. Серед них — високі витрати на електроенергію та очікування подальшого зростання вартості біткоїна.

Після квітневого скорочення винагороди за майнінг (з 900 до 450 нових монет на день), прибутковість видобутку біткоїна значно знизилася. Збільшення цін на електроенергію ще більше посилило тиск на прибутки. За даними CoinShares, середня вартість видобутку одного BTC для публічних компаній у США в третьому кварталі зросла до $55 950. З урахуванням амортизації та інших витрат, повна собівартість може сягати $106 000 за монету, тоді як ринкова ціна коливається близько $102 175.

Деталі

Керівник досліджень CoinShares Джеймс Баттерфілл зазначає, що без зростання ціни біткоїна багато компаній змушені були б припинити діяльність або оголосити про банкрутство.

Окрім зростання витрат, майнери стикаються з посиленням конкуренції та збільшенням хеш-рейту (загальної обчислювальної потужності мережі). Досягнення хеш-рейтом історичного максимуму минулої п’ятниці створює додаткові виклики для прибутковості майнінгу.

Баттерфілл також підкреслив, що швидке зростання хеш-рейту свідчить про введення в експлуатацію нового обладнання, що робить компанії з високими витратами на видобуток особливо вразливими у разі корекції ціни біткоїна.

У США майнери також конкурують за енергоресурси. У Техасі, центрі криптомайнінгу в США, регулятори запровадили обов’язкову звітність для центрів обробки даних з високим споживанням електроенергії. Очікується, що до 2025 року попит на енергію серед великих користувачів зросте на 60%.

ШІ

Серйозну конкуренцію для майнерів становить розвиток штучного інтелекту. Компанії, що працюють у цій сфері, мають значні фінансові ресурси та підвищують попит на обчислювальні потужності та енергію.

Представник Core Scientific Рассел Кенн зауважив, що попит на ШІ в США суттєво вплине на можливості підключення нових майнінгових ферм до мережі. З економічного погляду, використання обчислювальних потужностей для центрів обробки даних для ШІ може бути більш вигідним, ніж для майнінгу біткоїна.

Деякі компанії, наприклад Mara Holdings, планують перенести частину своїх потужностей за кордон, в регіони з надлишком енергії. Інші, такі як Hut 8, Core Scientific та Hive, вже почали здавати свої центри обробки даних в оренду компаніям, що займаються ШІ.

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