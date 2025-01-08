У США конфіскували дві квартири російського олігарха вартістю $1,8 мільйона

Міністерство юстиції США заявило про конфіскацію у Маямі нерухомості, яка належить російському олігарху Віктору Перевалову, за порушення американських санкцій проти рф. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту США.

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Зазначається, що дві розкішні квартири вартістю $1,8 млн знаходяться у Маямі. Вони здавались в оренду в порушення санкцій США.

«Рішення є результатом цивільного позову про конфіскацію, поданого Сполученими Штатами в лютому 2024 року з метою конфіскації майна», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 26 січня 2018 року Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти Перевалова та інших після російського вторгнення в Крим.

Віктор Перевалов є співзасновником російської будівельної компанії «ВАД», яка відповідала за будівництво траси «Таврида» в тимчасово окупованому росією Криму.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2022 році у США конфіскували активи проросійських діячів на $500 млн.