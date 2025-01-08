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8 січня 2025, 12:16

Фотостоки Getty Images й Shutterstock планують об'єднання на тлі розвитку ШІ

Компанія Getty Images заявила, що збирається об'єднатися зі своїм конкурентом Shutterstock, щоб створити потужний центр стокових зображень, орієнтований на епоху штучного інтелекту. Про це пише Reuters.

Компанія Getty Images заявила, що збирається об'єднатися зі своїм конкурентом Shutterstock, щоб створити потужний центр стокових зображень, орієнтований на епоху штучного інтелекту.

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Що відомо

Компанії, які є двома найбільшими гравцями в індустрії ліцензованого візуального контенту, роблять ставку на те, що їхнє об'єднання допоможе скоротити витрати та розвинути свій бізнес, розблокувавши більше можливостей для отримання прибутку в той час, коли використання генеративних інструментів штучного інтелекту зростає та створює проблеми для галузі. Так, розповсюджені сервіси генерування зображень можуть створити будь-яку картинку лише за текстовим запитом користувача.

Також зазначається, акції обох компаній падали протягом останніх чотирьох років, оскільки використання мобільних камер знижує попит на стокові фотографії, проте після оголошення про злиття акції Shutterstock зросли на 27%, а Getty Images — на 50%.

Деталі

Нова компанія називатиметься Getty Images Holdings. Її вартість оцінюється у $3,7 млрд. Інвестори Getty володітимуть приблизно 54,7% об'єднаної компанії, а акціонери Shutterstock — рештою.

Очікується, що угода принесе $150-$200 млн щорічної економії витрат до третього року існування об'єднаної компанії.

Джерело: Мінфін
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