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8 січня 2025, 11:57

Біткоїн впав до 95 тисяч, трейдер втратив $59 000 на інвестиціях в мемкоїн: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Біткоїн впав до $95 000

Ціна першої криптовалюти вчора ввечері почала стрімко знижуватись. Сьогодні, 8 січня, вранці біткоїн впав до $95 260. Хоча ще 6 січня ціна активу становила понад $100 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $95 620. За добу актив упав майже на 6%.

Інші криптовалюти за найбільшою капіталізацією теж продемонстрували падіння за останні 24 години. Найбільше просіли у ціні Dogecoin (-11,5%), Cardano (-10,15%), Solana (8,76%) та Ethereum (-8,27%).

Ripple уклала партнерство з Chainlink для впровадження RLUSD у DeFi

Компанія Ripple уклала партнерство з децентралізованою мережею оракулів Chainlink для прискорення інтеграції стейблкоїну ​​RLUSD у сектор DeFi.

«Цінові потоки від Chainlink вже доступні, забезпечуючи безпечне та надійне джерело даних про RLUSD в основній мережі Ethereum. Це дозволяє розробникам інтегрувати підтримку стейблкоїну ​​у своїх DeFi-застосунках для таких юзкейсів, як торгівля, кредитування та багато іншого», — йдеться у пресрелізі.

За словами розробників, випущена на блокчейнах XRP Ledger (XRPL) і Ethereum нова «стабільна монета» нативно компонується з застосунками та смарт-контрактами.

«Однак для підтримки RLUSD як актива багатьом DeFi-платформам спочатку потрібне високоякісне та надійне джерело цінових даних», — зазначили представники фінтех-компанії.

Засудженого за несплату криптоподатків біткоїн-інвестора зобов’язали розкрити коди доступу до BTC на $124 мільйони

Засудженого за несплату криптоподатків Френка Річарда Алгрена III зобов’язали розкрити коди доступу до криптовалют на суму $124 млн. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву суду.

За даними журналістів, обвинувачений, який заборгував державі близько $1 млн через несплату податків, повинен передати коди доступу до цифрових активів, вказати всі пристрої, які використовувалися для їх зберігання, а також розкрити свої криптовалютні рахунки.

У грудні 2024 року прокурори звернулися до судді з проханням змусити Алгрена надати інформацію про те, де зберігаються щонайменше 1 287 BTC (близько $124 млн на момент оголошення), які він перемістив у 2020 році за допомогою криптоміксеру.

Алгрена засудили до двох років ув’язнення за ухилення від сплати податків на приріст капіталу з криптовалют. Він подав неправдиві податкові декларації, в яких «занизив або взагалі не повідомив» про продаж біткоїнів на суму $3,7 млн.

Тоді прокурори заявили, що майно обвинуваченого «не може бути заарештоване звичайними фізичними засобами».

«Уряд попросив не тільки накласти арешт на будь-яку віртуальну валюту за рішенням суду, але й отримати приватні ключі для доступу до неї, щоб вона не могла бути переміщена іншими особами», — йдеться в повідомленні.

Також у постанові суду сказано, що Алгрену заборонено розпоряджатися, передавати чи продавати будь-яке майно без дозволу суду, але дозволено витрачати гроші на проживання щомісяця.

Адвокат засудженого Денніс Кайнен заявив, що Алгрен виконає рішення суду.

Трейдер втратив $59 000 за дві години на інвестиціях в мемкоїн

Трейдер втратив $59 000 на інвестиціях в мемкоїн MPLX. Про це повідомляють експерти з аналітичної компанії Lookonchain.

Аналітики пояснили, що трейдер двічі повторив одну і ту саму торгову помилку. Він придбав токен, коли той торгувався на піку, а потім панічно продав, коли мемкоїн значно впав в ціні. Пізніше курс активу знову зріс і інвестор вирішив вкласти кошти, проте через деякий час токен обвалився і трейдер продав MPLX.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
8 січня 2025, 12:10
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«За даними журналістів, обвинувачений, який заборгував державі близько $1 млн через несплату податків, повинен передати коди доступу до цифрових активів, вказати всі пристрої, які використовувалися для їх зберігання, а також розкрити свої криптовалютні рахунки.»

«Алгрена засудили до двох років ув’язнення за ухилення від сплати податків на приріст капіталу з криптовалют. Він подав неправдиві податкові декларації, в яких „занизив або взагалі не повідомив“ про продаж біткоїнів на суму $3,7 млн.»

ПЗАХХАХАХА, лохи, оце він так взяв і віддав вам тисячу біткоінів))) можна два прочки посидіти, вийти, перевести на інший гаманець бітки і поїхати з цього шлаку мультімільйонером))

«Також у постанові суду сказано, що Алгрену заборонено розпоряджатися, передавати чи продавати будь-яке майно без дозволу суду, але дозволено витрачати гроші на проживання щомісяця.»

Та байдуже на то майно, коли в тебе є 1 287 BTC.
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