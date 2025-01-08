У середу на готівковому ринку курс долара підскочив на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подорожчало на 30 копійок у купівлі та на 12 копійки у продажу.
8 січня 2025, 10:26
Курс валют на 8 січня: долар у банках підскочив на 15 копійок, євро — на 30 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Курс євро втратив 15 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,15−42,75 грн. Євро купують за 43,80 грн, а продають за 44,47 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,70−42,75, євро — 44,20−44,45 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,24−42,30 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,64−43,69 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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