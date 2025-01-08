Українські підприємства за рік сплатили 271 мільярд гривень податку на прибуток

У 2024 році до загального фонду державного бюджету надійшло 2 трлн 177 млрд гривень, з яких 271 млрд грн становив податок на прибуток підприємств. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Податок на прибуток

«За 2024 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2 трлн 177 млрд гривень. Тільки податку на прибуток підприємств було сплачено 271 млрд гривень», — сказав глава уряду.

Прем'єр-міністр підкреслив, що одним із головних завдань для уряду залишається підтримка та розвиток економіки.

«Завдяки працюючій економіці ми можемо фінансувати нашу армію, збільшувати виробництво зброї, допомагати тим, хто цього найбільше потребує, та відновлювати нашу країну», — зауважив він.

Шмигаль подякував підприємцям, які продовжують працювати, зберігають робочі місця, платять податки, підтримують армію, інвестують в Україну.