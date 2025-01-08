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8 січня 2025, 9:43

Маск руйнує відносини США із союзниками у «Великої сімці» — Bloomberg

Американський бізнесмен Ілон Маск намагається зруйнувати відносини з основними союзниками США у країнах «Великої сімки», пише Bloomberg.

Американський бізнесмен Ілон Маск намагається зруйнувати відносини з основними союзниками США у країнах «Великої сімки», пише Bloomberg.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиКритика МаскаМаск у серії постів у X за останні тижні розкритикував уряд Німеччини та Великобританії, поставив під сумнів ухвалені ними закони та їх економічну спроможність.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Критика Маска

Маск у серії постів у X за останні тижні розкритикував уряд Німеччини та Великобританії, поставив під сумнів ухвалені ними закони та їх економічну спроможність. Він образив політичного лідера кожної країни, назвавши канцлера Олафа Шольца «дурнем», президента Німеччини — «тираном» та звинувативши прем'єр-міністра Кіра Стармера у «причетності до зґвалтування Британії».

Неясно, які його мотиви, коли Маск руйнує відносини з основними союзниками США, де має ділові інтереси, пише агентство. З усім тим, ця динаміка отримає подальший розвиток 9 січня, коли Маск проведе бесіду на X з Аліс Вайдель, співкерівницею вкрай правої партії Альтернатива для Німеччини (АдГ).

У Євросоюзі заявили, що стежитимуть за заходом щодо будь-яких ризиків для чесності парламентських виборів. Зараз АдГ посідає друге місце на виборах у Німеччині, поступаючись консервативним блоком Християнсько-демократичного союзу Німеччини та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС).

Дії Маска є явним ризиком для відносин між Великобританією і США, заявив Bloomberg високопоставлений британський чиновник.

Як найбагатша людина у світі, вона діє, ймовірно, не для того, щоб заробити ще більше грошей, а «для того, щоб збільшити свою владу та використати свій вплив, щоб змінити світ», вважає професор Колумбійського університету Алексіс Вічовскі.

«Звичайно, це величезний акт зарозумілості, і для цього потрібне велике его. Але Маск переконаний, що він знає, що краще», — розповіла експерт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
8 січня 2025, 11:49
#
Не те, щоб я підтримував Маска, але в даному випадку в чому він не правий?
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0
Я_ __
Я_ __
8 січня 2025, 12:16
#
Маск мільярдер, але все ж звичайна людина, а не політик, його рівень це ось такі провокаційні твіти, а не серйозні перемовини…
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