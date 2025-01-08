Маск руйнує відносини США із союзниками у «Великої сімці» — Bloomberg

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Критика Маска

Маск у серії постів у X за останні тижні розкритикував уряд Німеччини та Великобританії, поставив під сумнів ухвалені ними закони та їх економічну спроможність. Він образив політичного лідера кожної країни, назвавши канцлера Олафа Шольца «дурнем», президента Німеччини — «тираном» та звинувативши прем'єр-міністра Кіра Стармера у «причетності до зґвалтування Британії».

Неясно, які його мотиви, коли Маск руйнує відносини з основними союзниками США, де має ділові інтереси, пише агентство. З усім тим, ця динаміка отримає подальший розвиток 9 січня, коли Маск проведе бесіду на X з Аліс Вайдель, співкерівницею вкрай правої партії Альтернатива для Німеччини (АдГ).

У Євросоюзі заявили, що стежитимуть за заходом щодо будь-яких ризиків для чесності парламентських виборів. Зараз АдГ посідає друге місце на виборах у Німеччині, поступаючись консервативним блоком Християнсько-демократичного союзу Німеччини та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС).

Дії Маска є явним ризиком для відносин між Великобританією і США, заявив Bloomberg високопоставлений британський чиновник.

Як найбагатша людина у світі, вона діє, ймовірно, не для того, щоб заробити ще більше грошей, а «для того, щоб збільшити свою владу та використати свій вплив, щоб змінити світ», вважає професор Колумбійського університету Алексіс Вічовскі.

«Звичайно, це величезний акт зарозумілості, і для цього потрібне велике его. Але Маск переконаний, що він знає, що краще», — розповіла експерт.