Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 801 670 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 січня 2025, 8:12
Втрати ворога за 7 січня: 1660 російських окупантів, 4 танки та 19 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 801670 (+1660) осіб,
- танків — 9714 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 20205 (+16) од,
- артилерійських систем — 21729 (+19) од,
- РСЗВ — 1260 (+0) од,
- засоби ППО — 1038 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21727 (+19),
- крилаті ракети — 3014 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 33307 (+81) од,
- спеціальна техніка — 3681 (+0)
Джерело: Мінфін
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