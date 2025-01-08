Ралі SUI змінює правила гри, але експерти роблять прогноз

Недавній стрибок SUI привернув увагу на криптовалютному ринку. Хоча це ралі має велике значення, експерти галузі зосередили свою увагу на інших альткоїнах, які можуть бути на межі вибухового зростання. Які цифрові валюти готові створити фурор і чому аналітики настільки оптимістичні? Дізнайтеся, що може підняти ці монети на нові висоти.

XYZVerse: Найкращий новий мем-проєкт, який не можна ігнорувати!

XYZ — ваш ексклюзивний VIP-квиток у революцію, де спорт зустрічається з мем-культурою. Це MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть заробити на зростаючому попиті на мемкоїни.

Уявіть собі: Polymarket досяг $1 мільярда торгового обсягу під час виборів у США. Тепер додайте хайп мемкоїнів і азарт спортивних ставок. З мільйонами спортивних фанатів, готових до гри, екосистема XYZVerse продовжує рости, а ваші винагороди стрімко збільшуються!

XYZVerse офіційно визнано найкращим новим мем-проєктом, що підкреслює його вибуховий потенціал у світі мемкоїнів.

Пресейл XYZ — ваш шанс до неймовірного зростання! <<<

Мемкоїни — беззаперечні чемпіони криптосвіту, і XYZ готовий знищити конкуренцію. Із потенційним зростанням у тисячу разів пресейл націлений на приріст у 7,900% до моменту генерації токенів. Забудьте про BOME з їхнім зростанням на 5,000% або WIF з 1,000% — XYZ збирається обійти їх усіх!

Ethena (ENA)

Ethena (ENA) демонструє вражаючий ріст: за останні шість місяців приріст склав 187.82%. За останній тиждень ціна збільшилася на 28.71%, а за місяць — на 15.46%.

Технічні індикатори показують змішані сигнали. RSI знаходиться на рівні 41.25, вказуючи на наближення до зони перепроданості, що може бути сигналом до купівлі. Однак рівень MACD негативний (-0.00510), що свідчить про короткостроковий низхідний тренд.

Якщо ENA подолає опір на рівні $1.57, наступна ціль — $1.99, що може принести приріст приблизно на 40%. На випадок падіння найближчий рівень підтримки — $0.7379.

Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat (WIF) демонструє значні цінові коливання. За останній тиждень ціна зросла на 12.25% після місячного спаду на 41.29%.

Технічні індикатори показують, що монета може бути недооціненою. RSI знаходиться на рівні 34.78, що близько до зони, де ціни зазвичай починають зростати. Якщо WIF продовжить підніматися, наступними рівнями опору будуть $2.49 і $2.97.

Algorand (ALGO)

Algorand за останній тиждень зріс на 24.47%, демонструючи сильний короткостроковий імпульс, хоча за місяць ціна знизилася на 19.04%. Якщо ALGO подолає опір на рівні $0.50, наступна ціль — $0.62 (+38%).

Popcat (POPCAT)

Popcat (POPCAT) за останній тиждень зріс на 16.87% після складного місяця, коли ціна впала на 40.07%. Якщо зростання продовжиться, Popcat може досягти опору на рівні $1.11, а потім $1.37 (+38%).

Хоча ENA, WIF, ALGO і POPCAT демонструють перспективи, XYZVerse (XYZ) виділяється як спортивний мемкоїн, що об'єднує фанатів і націлений на масове зростання та успіх, керований спільнотою.

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