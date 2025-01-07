Польський злотий наближається до 5-річного максимуму у парі з євро

Польський злотий демонструє значне зміцнення позицій щодо євро , наблизившись до найвищого рівня з початку 2020 року. Цьому сприяють очікування подальшого посилення монетарної політики в Польщі та оптимістичні прогнози щодо впливу другого терміну президентства Дональда Трампа на ринки, що розвиваються. Про це повідомляє Bloomberg.

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У понеділок польська валюта ненадовго досягла найвищої позначки за майже п'ять років, навіть попри те, що місцеві ринки були закриті на вихідні. Злотий зріс на 0,1% і торгувався на рівні 4,2515 за євро.

З початку листопада злотий зміцнився на 2,6%. Однією з головних причин цього зростання є більш жорстка позиція центрального банку Польщі. Голова Національного банку Польщі, Адам Глапінський, заявив, що зниження процентних ставок не очікується раніше 2026 року.

Покращенню настроїв щодо ризикованих активів також сприяють сподівання на те, що Дональд Трамп не вдасться до введення масштабних тарифів на товари з Європейського Союзу, хоча він і намагався зменшити значення цих спекуляцій.