До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро впало на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
7 січня 2025, 17:33
Курс валют на вечір 7 січня: євро трохи подешевшало на міжбанку
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Відкриття 7 січня
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Закриття 7 січня
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Зміни
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42,23/42,26
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42,24/42,30
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1/4
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43,98/44,00
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43,91/43,95
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7/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,70 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,35 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,70−42,75, євро — 44,35−44,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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