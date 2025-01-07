Автопілот та вбудована PlayStation: Sony і Honda представили спільний електромобіль (фото)

Корпорація Sony Group повідомила, що її спільне підприємство з Honda Motor Co. почало приймати попередні замовлення в США на новий електромобіль марки Afeela. Оголошення було зроблено під час медіа-заходу напередодні виставки CES 2025, яка відкривається у вівторок у Лас-Вегасі. Про це повідомляє Kyodo News.
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Afeela 1 — спільна розробка Sony та Honda. У 2026 році почнуть продавати версію Signature за $102 900, а у 2027 році з’явиться доступніший варіант Origin вартістю $89 900. Наразі авто доступне для онлайн-бронювання жителями Каліфорнії.
Чотиридверний седан оснащений цифровою панеллю та десятками датчиків для запобігання аварій. Afeela 1 включає передові інтерактивні сервіси на основі генеративного штучного інтелекту.
Технологія дозволяє водіям керувати функціями в автомобілі за допомогою голосових команд і отримувати персоналізовані пропозиції.
Характеристики
Електромобіль Sony-Honda Afeela 1 отримав 489-сильну установку з двома моторами та повним приводом. З батареєю на 91 кВт∙год запас ходу складе понад 480 км, також авто підтримує швидку зарядку потужністю 150 кВт.
Габарити
- довжина — 4915 мм;
- ширина — 1900 мм;
- висота — 1460 мм;
- колісна база — 3000 мм.
Інтер'єр
У салоні Afeela 1 встановили кермо-штурвал, а на всю ширину передньої панелі розтягнули дисплей. Окремі монітори є в задніх пасажирів.
Для Sony Afeela 1 розробили віртуального помічника зі штучним інтелектом та інноваційний автопілот із 18 камерами, лідаром та понад 20 різноманітними сенсорами.
За доплату камери можуть замінити дзеркала заднього виду, а ще можна замовити вбудовану консоль Sony PlayStation. При цьому водій зможе грати в лише якщо авто стоїть.
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