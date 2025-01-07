НБУ зобов'язав страховиків зареєструватися в новому реєстрі до кінця березня

Національний банк запроваджує новий Реєстр страхових посередників та зобов'язав усіх страхових і перестрахувальних брокерів (крім нерезидентів), зареєструватися в ньому до 31 березня 2025 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

НБУ розпочинає ведення Реєстру страхових посередників одночасно з впровадженням комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в цьому реєстрі, починаючи з дня набрання чинності постановою.

До моменту офіційного внесення брокера до Реєстру посередників, він зберігає право здійснювати посередницьку діяльність на основі інформації, що міститься в попередньому реєстрі брокерів.

Брокери, які подали необхідні документи для реєстрації в новому Реєстрі посередників, зобов'язані оновити свої дані протягом трьох місяців з моменту впровадження КСЗІ.

Деталі

Страхові та/або перестрахувальні брокери-нерезиденти, які до 7 січня 2025 року повідомили НБУ про намір здійснювати діяльність в Україні, вважаються такими, що вже виконали цю вимогу.

Договори, що визначають повноваження страхового та перестрахувального брокера (за винятком договорів з нерезидентами), укладені починаючи з 1 січня 2025 року (включаючи зміни до існуючих договорів), вважаються чинними з моменту набрання чинності постановою і до моменту реєстрації брокера в Реєстрі посередників. Протягом трьох місяців після реєстрації в новому реєстрі, брокери повинні привести ці договори у відповідність до нових вимог. Договори, укладені до 1 січня 2025 року, залишаються чинними до закінчення терміну їхньої дії.

Крім того, положення зобов'язує брокерів перед укладенням договору страхування (перестрахування) інформувати клієнта про свій реєстраційний номер у Реєстрі брокерів та надавати посилання на офіційний веб-сайт НБУ, де розміщено цей реєстр, для перевірки реєстрації брокера на момент укладення договору.