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7 січня 2025, 14:55

Поза межами Dogecoin та Shiba Inu: 5 мемкоїнів

Поки Dogecoin і Shiba Inu продовжують привертати увагу, нова хвиля мемкоїнів готується до вибухового зростання. П’ять маловідомих криптовалют можуть перетворити скромну інвестицію у $10 на мільйонний капітал до літа 2025 року. Дізнайтеся про ці приховані скарби, які можуть стати наступними великими іменами у світі криптовалют.

Поки Dogecoin і Shiba Inu продовжують привертати увагу, нова хвиля мемкоїнів готується до вибухового зростання.

DOGEN: Перший мемкоїн для альфа-самців, які прагнуть тільки найкращого

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Розкрийте свого внутрішнього альфа з DOGEN — мемкоїном, створеним для тих, хто хоче жити красиво. DOGEN — це альфа-пес, який ніколи не упускає можливості виграти. Це токен для переможців, які не погоджуються на менше. Уявіть собі розкішні автомобілі, гори готівки та красивих жінок — це стиль життя Alpha DOGEN!

💎 HODL, як бос, завойовуйте ринок 💎
Готові жити, як Alpha DOGEN, і насолоджуватися найкращими речами у житті? DOGEN готується до зростання на 700% до кінця передпродажу — і це лише початок. З DOGEN вас чекає потенціал тисячократної прибутковості, оскільки мемкоїни стають головною тенденцією цього сезону альткоїнів.

Чим раніше ви інвестуєте, тим більше отримаєте! Це угода, якій заздритимуть інші, а ви будете на вершині.

⚡️ Пропустили злет WIF, Popcat чи Ponke? ⚡️
DOGEN — новий гравець на сцені мемкоїнів Solana разом із BONK, WIF і Popcat, відомими своїм вражаючим зростанням на 1000%. Наразі недооцінений, DOGEN готовий змінити крипторинок і, можливо, встановити нові рекорди цього бичачого циклу.

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🎉 Спільнота з реальною цінністю 🎉
DOGEN — це не просто короткостроковий хайп; це зростаючий рух. Команда DOGEN зосереджена на створенні процвітаючої спільноти альфа-лідерів, які не погоджуються на менше та готові домінувати на ринку. Токен пропонує реальну цінність: від захоплюючих кампаній до ексклюзивних привілеїв для перших учасників. DOGEN — це можливість стати частиною чогось тривалого.

DOGEN також має багаторівневу реферальну програму:

  • 7% від кожного токена, придбаного вашими прямими рефералами

  • 2% із другого рівня

  • 1% із третього рівня

Тримайте DOGEN, і нехай вам заздрять! Приєднуйтесь до армії DOGEN вже сьогодні та підкорюйте криптосвіт! 🚀

Floki: Від мемкоїна до токена з глобальним впливом

Floki — криптовалюта, натхненна твіттом Ілона Маска про те, що він назве свою собаку породи шиба-іну «Floki». Спочатку відомий як Floki Inu, він перетворився з мемкоїна на проєкт із реальною утилітарністю та благодійними ініціативами. Floki реалізує такі проєкти, як NFT-гра Valhalla та DeFi-сервіс FlokiFi, а також займається будівництвом шкіл у Лаосі та Нігерії. Завдяки зростаючій екосистемі Floki виходить за межі спекулятивної торгівлі та стає важливим гравцем на ринку.

Dogwifhat (WIF): Новий мемкоїн на блокчейні Solana

Dogwifhat (WIF) — це новий мемкоїн на блокчейні Solana, натхненний популярним мемом Dogwifhat. Токени, пов’язані із собаками, особливо популярні у криптосвіті. WIF використовує швидкі та недорогі транзакції Solana та орієнтований на створення веселого й згуртованого співтовариства.

BONK: Мемкоїн, керований спільнотою, в екосистемі Solana

BONK — мемкоїн на основі Solana із символом шиба-іну. Після лістингу на Coinbase BONK зріс більш ніж на 100%. Його роль у зростаючій екосистемі робить його привабливим вибором у поточному ринковому циклі.

Turbo Token: Перший мемкоїн, створений штучним інтелектом

Turbo Token — це перший мемкоїн, створений за допомогою штучного інтелекту. Це унікальне поєднання мемів та інноваційних можливостей ШІ.

Токени, такі як FLOKI, WIF, BONK і TURBO, мають обмежений короткостроковий потенціал. DOGEN, створений для тих, хто прагне до найкращого, уособлює розкіш і успіх. Очікуване зростання на 700% у рамках передпродажу та потенціал тисячократної прибутковості цього сезону альткоїнів роблять DOGEN лідером.

Сайт: Dogen crypto

Джерело: Мінфін
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