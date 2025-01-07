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7 січня 2025, 15:16

В НБУ пояснили, чому інфляція виявилась вище за їх прогноз

За даними Національного банку, у листопаді 2024 року споживча інфляція в країні зросла до 11,2% у річному обчисленні, що виявилося вищим за жовтневі прогнози. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

За даними Національного банку, у листопаді 2024 року споживча інфляція в країні зросла до 11,2% у річному обчисленні, що виявилося вищим за жовтневі прогнози.

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Фактори

Базова інфляція також продемонструвала зростання, досягнувши 9,3% у річному вимірі. Серед основних факторів, що вплинули на це зростання, НБУ називає подорожчання оброблених харчових продуктів, збільшення витрат підприємств на енергопостачання та оплату праці, а також девальвацію національної валюти.

Збільшення цін на продовольчі товари пояснюється зменшенням пропозиції окремих сільськогосподарських культур та продукції тваринництва, що відобразилося як на сирих, так і на перероблених продуктах харчування. Вартість непродовольчих товарів також зросла під впливом курсового фактора, зокрема спостерігалося уповільнення темпів зниження цін на одяг та взуття.

Деталі

Зростання цін торкнулося й сфери послуг, зокрема освіти, зв’язку, культури, відпочинку, а також ресторанного та готельного бізнесу. Це зумовлено збільшенням виробничих витрат. Ціни на пальне, попри певне сповільнення зростання завдяки зниженню світових цін на нафту, залишаються під тиском внутрішніх чинників.

Адміністративно регульована інфляція також прискорилася, що пов’язано зі зростанням вартості алкогольних і тютюнових виробів через девальвацію та підвищення акцизних зборів у 2025 році. Водночас мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги тимчасово стримує їхнє подорожчання.

У виробничому секторі темпи інфляції дещо сповільнилися, досягнувши 24,1% у річному вимірі, що частково пояснюється зменшенням темпів зростання цін на електроенергію та газ. Однак у добувній промисловості спостерігається відновлення зростання цін через збільшення світового попиту, дефіцит кваліфікованих кадрів та зростання витрат на енергетику та логістику.

Джерело: Мінфін
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