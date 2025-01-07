Дефіцит кадрів в Україні призвів до подальшого зростання зарплат — НБУ

У грудні 2024 року дефіцит кадрів на ринку праці залишався значним і зумовлював подальше зростання зарплат. Водночас і попит, і пропозиція на ринку праці дещо послабилися через сезонний чинник. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за січень 2025 року.

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Зазначається, що кількість нових вакансій і резюме скоротилася порівняно з попередніми місяцями насамперед через сезонний чинник. Водночас у річному вимірі їх зростання пришвидшилося, що свідчить про подальше збільшення як пропозиції, так і попиту на робочу силу.

Утім, попри певне зростання пропозиції робочої сили, її дефіцит надалі обмежує роботу підприємств.

У Національному банку зазначають, що зарплати надалі зростають високими темпами через дефіцит працівників. За даними Державної служби статистики, у третьому кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% р/р, а реальні - на 14,2% р/р.

У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у третьому кварталі довоєнного 2021 року. Згідно з непрямими показниками, зростання зарплат тривало й у четвертому кварталі 2024 року.