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7 січня 2025, 14:42

Дефіцит кадрів в Україні призвів до подальшого зростання зарплат — НБУ

У грудні 2024 року дефіцит кадрів на ринку праці залишався значним і зумовлював подальше зростання зарплат. Водночас і попит, і пропозиція на ринку праці дещо послабилися через сезонний чинник. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за січень 2025 року.

У грудні 2024 року дефіцит кадрів на ринку праці залишався значним і зумовлював подальше зростання зарплат.
Фото: НБУ

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Зазначається, що кількість нових вакансій і резюме скоротилася порівняно з попередніми місяцями насамперед через сезонний чинник. Водночас у річному вимірі їх зростання пришвидшилося, що свідчить про подальше збільшення як пропозиції, так і попиту на робочу силу.

Утім, попри певне зростання пропозиції робочої сили, її дефіцит надалі обмежує роботу підприємств.

У Національному банку зазначають, що зарплати надалі зростають високими темпами через дефіцит працівників. За даними Державної служби статистики, у третьому кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% р/р, а реальні - на 14,2% р/р.

У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у третьому кварталі довоєнного 2021 року. Згідно з непрямими показниками, зростання зарплат тривало й у четвертому кварталі 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
lol123
lol123
7 січня 2025, 14:52
#
То шо виходить, жити стало краще?)
+
0
Mindent
Mindent
7 січня 2025, 14:54
#
Ну да,если бы ещё цены не росли)
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
7 січня 2025, 15:10
#
Зарплати зростають для прокурорів інвалідів (спецпенсії 120 мільярдів за рік) для рахункової палати, для антимонопольного комітету, для сина Баканова в СБУ, для членів наглядових рад держбанків і держпідприємств, для інших потужних менеджерів 95 кварталу
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
7 січня 2025, 15:36
#
Зарплати підвищились, пенсії зросли. Дуже добре що ви сказали, а то ми не помітили.
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0
veritas69
veritas69
7 січня 2025, 16:47
#
У чиновників ЗП за рік зросли на 60%. Але цей зріст не впливає на інфляцію т.я. основні витрати ці люди здійснюють за кордоном. На інфляцію впливає мінімальна ЗП, тому її підвищевати не будуть. Л- логіка)
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